DSİ personeli şehitler için hayır yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSİ personeli şehitler için hayır yaptı - Son Dakika

DSİ personeli şehitler için hayır yaptı

7 saat önce

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimiz için tavuklu pilav hayrı yaptı.

DSİ personeli şehitler için hayır yaptı, System.String[]

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimiz için tavuklu pilav hayrı yaptı.


DSİ 21. Bölge Müdürlüğü sosyal tesis çalışanları Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere bugüne kadar vatanı için hayatını feda etmiş kahraman şehitlerimiz için hayır yaptı. Yavuz Sultan selim Camii'nde gerçekleştirilen hayra DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'da katılarak vatandaşlara tavuklu pilav ikram etti.


DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, "Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - AYDIN

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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