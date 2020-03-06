DSİ Samsun'da yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika
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DSİ Samsun'da yatırımlarını sürdürüyor

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Samsun'da barajlar inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

DSİ Samsun'da yatırımlarını sürdürüyor, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Samsun'da barajlar inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun ve ilçelerinde mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettikleri belirtildi.

Samsun'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, "Samsun'da 8 baraj inşa ederek vatandaşın hizmetine sunuldu. Bu barajların en önemlilerinden biri 19 Mayıs Barajı'dır. Barajın temelden yüksekliği 89,70 metredir. 43,40 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile civar yerleşim yerlerindeki 76 bin 930 dekar zirai araziyi sulamaya açmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yerildi:

"Hizmete alınan diğer önemli barajlardan ikisi de Derinöz ve Ladik barajlarıdır. Derinöz Barajı'nın temelden yüksekliği 77 metredir. 21,12 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 41 bin 240 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Ladik Barajı'nın temelden yüksekliği ise 32 metredir. 2,22 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 5 bin 600 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Samsun'da kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 3 baraj daha inşa ediyoruz. İnşaatı devam eden barajlardan biri 68,67 metre yüksekliğinde olan 15 bin 400 dekar araziyi sulayacak ve Terme ve Salıpazarı ilçelerimizi taşkınlardan koruyacak Salıpazarı Barajı'dır. Diğer bir baraj da 8 bin 850 dekar araziyi sulayacak olan Ladik Fındıcak Barajı'dır."

DSİ tarafından 13 sulama tesisi inşa edildiği vurgulanan açıklamada, son 17 yılda inşa edilen sulama tesisleriyle 468 bin 590 dekar araziyi sulamaya açtıkları, çiftçilere yıllık 309 milyon lira ilave zirai gelir sağladıkları kaydedildi.

Devlet Su İşleri, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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