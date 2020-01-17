DSİ Sivas'a 15 baraj ve 24 gölet inşa etti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) Sivas'ta son 17 yılda 15 baraj ve 24 göleti inşa ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ, Sivas'taki yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sivas'ta son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Sivas'a son 17 yılda devasa yatırımlar yaptıklarını aktaran Aydın, "Son 17 yılda Sivas ve ilçelerimizde tamamladığımız 15 baraj ve 24 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Hizmete aldığımız barajlardan Pusat Özen Barajı, en önemlilerinden biri. 86 metre yüksekliğindeki baraj ile 105 bin 990 dekar arazi sulanacak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 2003 yılından bugüne kadar 56 sulama tesisinin tamamlandığını ve toplam 527 bin 870 dekar, kısmi olarak 19 bin 100 dekar arazi olmak üzere toplam 546 bin 970 dekar arazinin sulamaya açıldığını belirten Aydın, böylece çiftçilere yıllık 309 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığını ifade etti.

546 bin 970 dekar zirai arazi sulamaya açıldı

Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini aktaran Aydın, "Sivas'ta kalkınmayı hızlandırmak, sulamayı ve ziraatı geliştirmek için son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 546 bin 970 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece yılda 309 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle de 103 bin 760 dekar araziyi daha sulamaya açacağız." açıklamasında bulundu.



Sivas şehir merkezinin içme suyu problemini 4 Eylül Barajı'nı inşa ederek çözdüklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:



"Barajdan aldığımız su, inşa ettiğimiz isale hattı ve arıtma tesisi ile şehre iletilmiştir. Ayrıca, Tavra kaynakları suyunun da arıtma tesisine getirilerek şehre verilmesi ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması için isale hattı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Tabi sadece Sivas şehir merkezinin değil ilçelerin de içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Hafik ilçemizin içme suyu ihtiyacını ise Pusat Özen Barajı ile karşıladık. Şarkışla ilçemize ise içme suyunu Kanak Barajı'ndan vereceğiz. Suyun alınacağı isale hattı tamamlanmış olup, branşman yapısı ile su alınacaktır. Divriği ilçesi ve civar yerleşimlerine Mursal Barajı'nın suyunu 33 kilometrelik isale hattı ile götürüyoruz. İsale hattı ve arıtma tesisi tamamlandı. İlçeye arıtılmış su verilmektedir."

"Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk"

Aydın, son 17 yılda inşa edilen 161 taşkın koruma tesisi ile 3 ilçe, 152 meskun mahal ve 35 bin 257 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu belirterek, 18 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktardı.



DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, projelerin yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.