DSİ son 17 yılda Eskişehir'e 9 baraj ile 10 gölet inşa etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Eskişehir'e 9 baraj ile 10 gölet inşa edildiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Eskişehir'e yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği kaydedildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ise Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirterek açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Son 17 yılda Eskişehir'e 9 baraj ve 10 gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduk. Bu barajların en önemlilerinden biri İnönü Aşağı Kuzfındık Barajıdır. Kocadere nehri üzerinde inşa ettiğimiz Aşağı Kuzfındık Barajından sağlanan su ile 24 bin 960 dekar zirai arazi sulanmaktadır.

Hizmete alınan diğer önemli barajlardan ikisi de Sivrihisar Nasreddinhoca ve Mihalıççık Bahtiyar Barajlarıdır. 2016 yılında hizmete aldığımız bu barajlarla sulamaya büyük katkı sağlanmış olup toplamda 9 bin 600 dekar mümbit arazi sulanmaktadır.

Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Eskişehir'de kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 3 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz.

İnşaatı devam eden barajlardan biri 53 metre yüksekliği ile 80 bin dekar araziyi sulayacak ve aynı zamanda Ankara'nın Polatlı ilçesine içme ve kullanma suyu sağlayacak olan Gökpınar Barajıdır. Diğer barajlar da takriben 4 bin 150 dekar araziyi sulayacak olan

Sarıcakaya Laçin Barajı ile 12 bin 20 dekar araziyi sulayacak olan Gündüzler Barajıdır."

Aydın, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde inşa edilen Güreş Göleti'nin de yüzde 50'sinin tamamlandığını açıkladı.

Eskişehir deyince akla geniş ve bereketli topraklar geldiğini ifade eden Genel Müdür Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 26 çok önemli sulama tesisi inşa ettik. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 105 bin 370 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 82 milyon lira ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 9 sulama tesisi projesi ile 369 bin 840 dekar mümbit arazinin daha sulamaya açılacak."