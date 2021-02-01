DSİ son 18 yılda Bursa'da 20 baraj ve 16 gölet inşa etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bursa'da son 18 yılda 20 baraj ve 16 gölet inşa edildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli öncülüğünde 2021'i sulamada hamle yılı ilan ettiklerini belirtti.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır."

Özellikle modern sulama projelerini ülke için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, son 18 yılda Bursa il genelinde inşa edilen 43 sulama tesisi ile 554 bin 900 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını, çiftçilere yıllık 568 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlandığını aktardı.

96 bin 590 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor

Yıldız, Bursa için sulamanın öneminin çok büyük olduğuna işaret ederek, "İnşaatı devam eden 9 sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 128 bin 800 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup, milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 203 milyon 900 bin lira katkı sağlanacaktır." bilgisini paylaştı.

Marmara Bölgesi ve ülke tarımının en önemli illerinden Bursa'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 116 tesis ile 3 milyar 773 milyon 681 bin 453 lira yatırım yaptıklarını aktaran Yıldız, "Bursa'da son 18 yılda 20 baraj ve 16 gölet inşa ettik. Şu anda bir göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan yapımı devam eden 2 içme suyu tesisi işi ile 113 bin nüfuslu Gemlik ve bağlı yerleşim yerlerinin yıllık 15,49 milyon metreküp içme ve kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır." açıklamasında bulundu.

Kaya Yıldız, ayrıca Bursa'da taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 19 taşkın koruma tesisi ile 14 yerleşim yeri ve 47 bin 173 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını, iki taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Baraj ve gölet çalışmalarının yanı sıra düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak yer altı barajı inşa çalışmaları kapsamında Bursa'da 3 depolama tesisinin tamamlandığını, bir depolama tesisi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yıldız, "Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.