DSİ son 18 yılda Çanakkale'de 19 baraj 8 gölet inşa etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, kurumlarının son 18 yılda Çanakkale'de 19 baraj ve 8 gölet inşa ettiğini açıkladı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çanakkale'de yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

DSİ'nin depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalıştığını aktaran Kaya Yıldız, bu anlamda sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktıklarını hatırlattı.

DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörünün diğer sektörlerin de itici sektörü olduğunu kaydeden Yıldız, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır."

"Son 18 yılda önemli projelere imza attık"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda kentte önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

Modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini vurgulayan Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son 18 yılda Çanakkale'de inşa edilen 28 sulama tesisi ile 431 bin 490 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Çanakkale topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 359 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Çanakkale'miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 5 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 5 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 224 bin 200 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 195 Milyon 26 bin lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Çanakkale zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Marmara'nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Çanakkale'mizde ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 110 adet tesis ile 3 milyar 433 milyon 804 bin 953 lira yatırım yaptık. Çanakkale'de son 18 yılda 19 baraj ve 8 gölet inşa ettik."