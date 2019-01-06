Son Dakika Haberleri: DSİ Spor Kulübü, İnkilap Öo'yı 3-2 Mağlup Etti

DSİ Spor Kulübü, İnkilap Öo'yı 3-2 Mağlup Etti

42 dakika önce

2.Lig Bayanlar Voleybol 4 Grupta DSİ Spor Kulübü Site Spor Salonu'nda İnkilap İÖO konuk etti.

DSİ Spor Kulübü, İnkilap Öo'yı 3-2 Mağlup Etti, System.String[]
2.Lig Bayanlar Voleybol 4 Grupta DSİ Spor Kulübü Site Spor Salonu'nda İnkilap İÖO konuk etti. Filenin sultanları nefes kesen karşılaşma sonunda İnkilap İÖO'yu 3-2 mağlup ederek altın değerinde bir galibiyet aldı.

Maça istediği gibi başlayamayan DSİ Spor Kulübü ilk seti 21-25 kaybetti. İkinci sette oyun üstünlüğünü kazanan DSİ Spor Kulübü ikinci seti 25-19 kazandı.

Üçüncü sette tekrar oyun üstünlüğü kaybeden DSİ Spor Kulübü rakibi İnkilap İÖO'ya 14-25 kaybetti. Dördücü seti 25-18 kazanarak yeniden beraberliği yakalayan DSİ Spor Kulübü, uzatma devresini de 15-6 yenerek maçı 3-2 kazandı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

voleybol, Spor
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