DSİ sulanmadık arazi bırakmayacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Türkiye'de zirai üretimin üçte ikisinin DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleştirildiğini ve sulama imkanlarının artırılması için yeni projelerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre Yıldız, DSİ'nin Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda çalıştığını belirtti.

DSİ'nin su temini konusunda önemli çalışmalar ifa ettiğini aktaran Yıldız, suyun günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli bir hale geldiğini ve su kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi için çevre ve tabiatla uyumlu projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Yıldız, DSİ'nin son 17 yılda yaptığı dev projelerle 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazisinin yüzde 78'inin sulamaya açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sulamaya açılan 66 milyon 500 bin dekar arazide uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben yıllık 49,5 milyar lira zirai gelir artışı sağlanması mümkündür. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettik."

DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir."

Yıldız, hayata geçirilen projeler sayesinde şehirlerdeki içme suyu probleminin de çözüldüğünü belirterek, son 17 yılda 248 içme suyu projesiyle 43 milyon vatandaşın ihtiyacının karşılandığını kaydetti.

Yıldız, hidroelektrik enerji üretim santraller ve barajların yapımının da sürdüğünü belirtti.