DSİ Suruç içme suyu arıtma tesisi inşaatına başladı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Suruç içme suyu arıtma tesisi inşaatı çalışmalarına başlandı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla kentteki içme suyu problemlerini çözmeye devam ediyor.

Suruç Ovası sulaması inşaatının tamamlanıp faaliyete girmesiyle birlikte bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan DSİ, içme suyu problemi bulunan ilçeye arıtma tesisi kazandırmak için çalışmalarına başladı.

İçme suyu tesisi inşaatı ile birlikte isale hattı inşaatında 15 bin 887 metre uzunluğunda çelik boru, 3 bin 673 metre uzunluğunda HDPE boru ve ek parçaları ile çalışmalar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, "Çalışmaları devam eden içme suyu tesisinin 1. ve 2. etabının tamamlanması ile 2050 yılına kadar hizmet edecek 80 bin m³/gün kapasiteli arıtma tesisinin yapılması, ekipman temin montajı, personel eğitim ve tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede Suruç ilçesi ve bağlı 25 adet kırsal mahalleye memba kalitesinde içme suyu temini sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.