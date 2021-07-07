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Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak - Son Dakika

Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak

07.07.2021 10:19
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinin mümbit toprakları da bu yatırımlardan nasibini alıyor. DSİ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görev sahasında yer alan Ereğli'de, İvriz Sağ Sahil Projesi ile yöre halkının modern sulamaya kavuşmasının amaçlandığı belirtilerek, "247 bin 200 dekar tarım arazisini borulu şebeke sulamaya kavuşturacak olan İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme inşaatı kapsamında muhtelif çap ve özellikte 35 bin 550 metre boru döşeme işi tamamlandı. 3 bin 350 metre kanal imalatının da yapıldığı işte yüzde 7 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. 152 bin 800 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturacak olan İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi kapsamında 34 km ana boru hattı ve 420 km borulu sulama şebekesi inşa edilecek ve projeden 33 mahalle faydalanacak. Söz konusu projeler sayesinde 41 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 135 milyon TL gelir artışı sağlanacak" denildi.

"Ereğli'de 400 bin dekar sulama şebekesi yenilenecek"

Sulama, içme suyu, arazi toplulaştırma, enerji ve taşkın koruma gibi çok geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini ve ülke ekonomisine doğrudan etki eden projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya Ereğli'de de çalışmalarımız devam ediyor. İvriz Sağ Sahil Sulaması ve İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme projemize başladık. Bu iki projenin tamamlanmasıyla toplamda 400 bin dekar tarım arazisi borulu şebeke sulamaya kavuşacak. Bunlar büyük yatırımlar. Bu projeler tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 135 milyon TL katkı sağlayacak. Bölge tarımını daha ileriye taşıyacak ve bölge insanının kazancını da artıracak" şeklinde konuştu.

DSİ'nin ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiğini ifade eden Yıldız, "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a ve sulamada modernizasyon konusunda bize aynı desteği veren Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak
Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak

İstihdam, Ereğli, Konya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ereğli'den ülke ekonomisine 135 milyon TL'lik katkı sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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