DSİ tarafından Kastamonu'da 6 baraj ve 1 gölet inşa edildi - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 17 yılda 6 baraj ve 1 gölet inşa edildiği bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'ya son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştiği ifade edildi.

Sulama projelerinin devreye girmesiyle sulanan arazilerde ciddi gelir artışlarının meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Kastamonu'muzda ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda kente 6 baraj ve 1 gölet inşa ettik. Kastamonu'nun su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 6 baraj ile 4 göletin yapım çalışmaları devam etmektedir. Son 17 yılda tamamlanan 7 sulama tesisi ile 178 bin 840 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Kastamonu topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 204 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık."

Kentte 192 bin 310 dekar araziyi sulayacak 10 adet sulama tesisinin de inşaat safhasında olduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kastamonu zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Kastamonu ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 61 adet taşkın koruma tesisi ile 74 yerleşim yeri ve 2 bin 469 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık ve 12 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."