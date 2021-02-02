DSİ, Tunca Nehri için de "sarı alarm" verdi - Son Dakika

Havzasındaki etkili yağışların ardından 2 hafta önce debisi 20 kat artarak saniyede 211 metreküp/saniye seviyelerine yükselen Tunca Nehri, özellikle Sarayiçi Adası'nda taşmış, nehre yakın tarım arazileri suyla dolmuş ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.

DSİ sabah saatlerinde de Ergene Nehri için "sarı alarm" vermişti.

DSİ'nin son ölçümünde saniyede 107 metreküp akışa ulaşan nehir için "sarı alarm" durumuna geçildi.

Tunca Nehri'nin debisi, kaynağını aldığı Bulgaristan 'daki havzada ve Edirne'deki sağanaklar nedeniyle 3 günde 5 kat arttı.

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