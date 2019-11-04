Son Dakika Haberleri: DSİ'ye ait malzemeler çalındı
Son Dakika 3. Sayfa DSİ'ye ait malzemeler çalındı

DSİ'ye ait malzemeler çalındı

7 saat önce

Malatya'da, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait malzemeler çalındı.

DSİ'ye ait malzemeler çalındı, System.String[]

Malatya'da, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait malzemeler çalındı.


Edinilen bilgiye göre, Yazıhan İlçesi Duruca-Sürür yol kontrol noktasında, M.K. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç Jandarma tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde araç içerisinde 10 adet demir vana, 2 adet sulama kanalı demir kapağı, 10 adet 2 metre uzunluğunda plastik sulama borusu, 2 adet sulama fıskiyesi, 20 kg. çit tel örgü, 2 adet demir boru olduğu tespit edildi. . DSİ yetkililerine bilgi verilerek kontrol noktasına davet edildi. Çalınan malzemelerin Yazıhan İlçesi Boyalı Mahallesindeki DSİ'ye ait malzemeler olduğu anlaşıldı.


Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek talimatları doğrultusunda şüpheli M.K. gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı. - MALATYA

Devlet Su İşleri, Malatya, Yazıhan, Duruca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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