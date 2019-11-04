DSİ'ye ait malzemeler çalındı

Malatya'da, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait malzemeler çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Yazıhan İlçesi Duruca-Sürür yol kontrol noktasında, M.K. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç Jandarma tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde araç içerisinde 10 adet demir vana, 2 adet sulama kanalı demir kapağı, 10 adet 2 metre uzunluğunda plastik sulama borusu, 2 adet sulama fıskiyesi, 20 kg. çit tel örgü, 2 adet demir boru olduğu tespit edildi. . DSİ yetkililerine bilgi verilerek kontrol noktasına davet edildi. Çalınan malzemelerin Yazıhan İlçesi Boyalı Mahallesindeki DSİ'ye ait malzemeler olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek talimatları doğrultusunda şüpheli M.K. gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

(İHA)