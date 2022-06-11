DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı

11.06.2022 15:44

Gaziantep'ten Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden mevsimlik tarım işçisi ailenin ikiz çocukları, DSİ'ye ait sulama kanalı yanında oyun oynadıkları esnada suya düştü. Dalgıçlar, çocukların cesetlerine suya düştükleri yerin 4 kilometre ilerisinde ulaştı. Cenazeler, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gaziantep'ten kente gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin çocukları Mustafa A. (9) ve İrem A. (9), yakınları tarlada çalışırken DSİ'ye ait sulama kanalı yanında oyun oynadıkları sırada suya düştü.

AKINTIYA KAPILDILAR

Akıntıya kapılan ve gözden kaybolan çocukların yakınları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ 4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Dalgıçlar, çocukların cesetlerine suya düştükleri yerin 4 kilometre ilerisinde ulaştı. Cenazeler, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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