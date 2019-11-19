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DSİ'ye alınacak kadrolu işçiler kurayla belirlendi

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında kadrosuna dahil edeceği işçileri, kurayla belirledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında kadrosuna dahil edeceği işçileri, kurayla belirledi.

Kafkas Üniversite Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 24 kişinin kabul edileceği işe 670 kişi başvuru yaptı.

Kars 3. Noteri tarafından yapılan kura çekiminde ismi belirlenen kişiler aileleriyle büyük sevinç yaşadı.

Eşinin kura çekimine gelen Ayşegül Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ'de işçi alımı ilanına eşinin de başvuru yaptığını söyledi.

Eşinin kurada çıkmasını beklerken kardeşinin isminin çıktığını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Eşimin kura sonuçlarını öğrenmek için geldim ama kardeşimin ismi çıkınca çok şaşırdım. İlk ismi duyduğumda 'yanlış mı duydum' diye düşündüm. Sonra ismi tekrar söyleyince kardeşim olduğunu anladım çok sevindim. Müjde vermek için daha sonra annemi aradım. O ilk, eşim için aradığımı sandı, ben kardeşime kura çıktı deyince o da çok sevinip mutlu oldu. Ben eşim için gelmiştim, nasip kardeşim içinmiş."

Kurada ismi çıkan Serkan Nar da adaletli bir kura çekimi yapıldığını belirterek, "Şeffaf bir şekilde isimler kutuya konulup karıştırılarak çekildi. Açıkçası o kadar isim arasından benim isimin çıkacağını beklemezdim. Bugün şans benden yanaymış. Kura çekiminde o kadar isim arasından benim isim çıktı, çok şaşırdım. Çok heyecanlıyım, inşallah bizim için hayırlısı olur." diye konuştu.

DSİ'ye alınacak kadrolu işçiler kurayla belirlendi

Devlet Su İşleri, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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