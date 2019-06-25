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DSİ'ye genç müdür atandı

1 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürlüğüne Servet Fırat atandı.

DSİ'ye genç müdür atandı, System.String[]
Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürlüğüne Servet Fırat atandı.

DSİ 172. Muş Şube Müdürü Mehmet Yılmaz'dan boşalan göreve, aynı kurumda çeşitli kademelerde çalışan Servet Fırat getirildi. 2012-2013 yıllarında DSİ 17. Bölge Müdürlüğü İçme Suyu Şube Müdürlüğünde görev yapan İnşaat Mühendisi Fırat, 2013 yılından bu yana DSİ 172. Muş Şube Müdürlüğünde çalıştı.

Alparslan-2 ve Muş Karasu Yatak Islahı projelerinde kontrol mühendisliği görevlerinde de bulunan Servet Fırat, evli ve iki çocuk babasıdır. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
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