DSİ'ye genç müdür atandı
1 saat önce
Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürlüğüne Servet Fırat atandı.
Devlet Su İşleri
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
(DSİ) 172. Muş
Şube Müdürlüğüne Servet Fırat
atandı.
DSİ 172. Muş Şube Müdürü Mehmet Yılmaz
'dan boşalan göreve, aynı kurumda çeşitli kademelerde çalışan Servet Fırat getirildi. 2012-2013 yıllarında DSİ 17. Bölge Müdürlüğü İçme Suyu Şube Müdürlüğünde görev yapan İnşaat Mühendisi Fırat, 2013 yılından bu yana DSİ 172. Muş Şube Müdürlüğünde çalıştı.
Alparslan-2 ve Muş Karasu
Yatak Islahı projelerinde kontrol mühendisliği görevlerinde de bulunan Servet Fırat, evli ve iki çocuk babasıdır. - MUŞ
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