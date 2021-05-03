DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı - Son Dakika

DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı

03.05.2021 15:50
DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde kaçak su kuyularını kapatmaya gelen DSİ yetkilileri ile köylü arasında arbede çıktı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde kaçak su kuyularını kapatmaya gelen DSİ yetkilileri ile köylü arasında arbede çıktı.

Edinilen bilgiye göre DSİ yetkilileri kaçak kuyuları kapatmak için ilçeye bağlı Soysallı mahallesine geldi. Kaçak kuyuları kapatmak üzere olan yetkililer ile köylü arasında arbede çıktı. Güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen mağdur olduklarını söyleyen köylüler ile yetkililer arasında tartışma başladı.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle köylüler bir süre sonra dağıldı. - KAYSERİ

DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı
DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı

Jandarma, Kayseri, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSİ yetkileri ile köylü arasında arbede çıktı - Son Dakika


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