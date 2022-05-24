DSÖ 16 ülkede 250'den fazla maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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DSÖ 16 ülkede 250'den fazla maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı

24.05.2022 22:57
DSÖ 16 ülkede 250'den fazla maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa'da yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede en az 250 kişiye bulaştığının doğrulandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa'da yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede en az 250 kişiye bulaştığının doğrulandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında açıklama yapan DSÖ Çiçek Hastalıkları Sekreterliği Başkanı Dr. Rosamund Lewis, maymun çiçeği virüsünün yayılma eğilimi göstermesine rağmen tehlike arz etmediğini belirtti.

Lewis, şimdiye kadar 16 ülkeden en az 250 maymun çiçeği vakasının raporlandığı bilgisini aktararak, "Virüse ve bulaşıcılığına dair bildiklerimizden yola çıkarak, bu salgının kontrol altına alınabileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Maymun çiçeğini en çok kemirgen hayvanların taşıdığını söyleyen Lewis, kanguru sıçanı, bayağı yediuyur (glis glis) ve çayır köpeklerinin bu virüsü en çok yayan hayvanlar olduğundan şüphelendiklerini belirtti.

Lewis, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun gibi ülkelerde maymun çiçeğinin bölgeye özgü hastalık olarak varlık gösterdiğini, DSÖ'ye vaka bildiren ülkelerde ise bu salgının nadiren görüldüğünü kaydetti.

Uzun aradan sonra Afrika kıtasının dışına çıkarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü 2 hafta içinde 16 ülkeye yayıldı.

İngiltere'nin dışında İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, İsveç, ABD, İsrail ve Danimarka, maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği ülkeler arasında yer alırken virüs en son Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya'da görüldü.

DSÖ'ye göre çiçek hastalığı aşıları, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85'e kadar etki gösterebiliyor.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, England, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ 16 ülkede 250'den fazla maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı - Son Dakika


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