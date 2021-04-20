DSÖ "25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor" - Son Dakika

"25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor" Bu sözler Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü'ne ait. Direktör, dünyanın önümüzdeki aylarda küresel Covid-19 salgınını kontrol altına alma imkanına sahip olduğunu belirterek, küresel kaynakların adil ve eşit bir şekilde paylaşılması çağrısında bulundu.

Ve "Eğer elimizdeki araçları tutarlı ve eşit şekilde kullanırsak, bu salgını aylar içinde kontrol altına alabiliriz" dedi

BİR HAFTADA 5,2 MİLYON VAKA

Küresel can kaybına da değinen direktör "Geçen hafta, yeni Covid-19 vakaları art arda sekizinci haftada arttı ve 5,2 milyondan fazla vaka bildirildi. Şu anda DSÖ'ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık" ifadelerini kullandı.

(İHA)