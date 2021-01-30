DSÖ'den AB'ye aşı ihracatı eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir - Son Dakika

DSÖ'den AB'ye aşı ihracatı eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir

30.01.2021 21:07
DSÖ'den AB'ye aşı ihracatı eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir, System.String[]

Avrupa Birliği, aşı ihracatını kontrol etmek için ihracat prosedürü kararı aldı. Alınan kararı eleştiren Dünya Sağlık Örgütü, bu durumun salgın sürecini uzatacağını ve küresel ekonomik iyileşmeyi yavaşlatacağını kaydetti.

Avrupa Birliği, İngiltere- İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca ile aşı tedariki konusunda yaşanan tartışmaların ardından AB ülkelerinde üretilen aşıların ihracatına kontrol getirileceğini açıkladı. Kontrol kararı, AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine aşı teslimatlarında gecikme yaşanacağını duyurması ile başlayan kriz sürecinde alındı.

AMAÇ AŞI KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK

AB'nin Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis, aldıkları karar ile amaçlarının "Aşı üretimi hakkında kesin bilgi sahibi olmak ve şirketlerin bunları nereye göndermek istediklerini bilmek" şeklinde açıkladı.

DSÖ, AB'nin aşı ihracat prosedürünün salgın sürecini uzatacağını açıkladı
Mariangela Simao

"KISITLAMALAR ENDİŞE KONUSUDUR"

AB'nin ihracat izni hamlesini çok endişe verici bir eğilim şeklinde değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü, ilaçlara erişimden sorumlu genel müdür yardımcısı Mariangela Simao, "Küresel bir kamu malı olarak kabul edilebilecek şeylerin ihracatı üzerinde kısıtlamalar görmek her zaman bir endişe konusudur" ifadesinde bulundu.

'KÜRESEL EKONOMİK İYİLEŞME YAVAŞLAYACAK'

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise aşı milliyetçiliğinin salgın sürecini uzatabileceğine dikkat çekti.Aşı istiflemenin küresel eşitsizliği daha da genişletebilecek bir ahlaki başarısızlık olarak niteleyen Ghebreyesus, bu durumun salgını sürdüreceğini ve küresel ekonomik iyileşmeyi yavaşlatacağını ifade etti.

DSÖ'den AB'ye aşı ihracatı eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, İngiltere, İhracat, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya DSÖ'den AB'ye aşı ihracatı eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Trump'ın iyileşmesinde gündeme gelmişti! Koronavirüse karşı monoklonal antikor umudu Prof. Dr. Naci Görür'den büyük İstanbul depremi için korkutan tahmin: Minimum 7,2 büyüklüğünde Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi Kabe fotoğrafının yere serilmesinde 4 şüpheliden 2'sine tutuklama talebi Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı
Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir         
21:30
Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi         
20:58
Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi         
20:52
Real Madrid evinde Levante'ye 2-1 yenildi Real Madrid evinde Levante'ye 2-1 yenildi         
20:39
68 yaşındaki Coşkun Sabah, evleneceği kadının 35-36 yaşında olmasını istiyor 68 yaşındaki Coşkun Sabah, evleneceği kadının 35-36 yaşında olmasını istiyor         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi         
19:58
West Bromwich Albion ile anlaşan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya veda etti West Bromwich Albion ile anlaşan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya veda etti         
19:39
Sevgilisini öldüren katilin, Arzu Aygün'ün kızına mesaj atıp 500 Euro istediği ortaya çıktı Sevgilisini öldüren katilin, Arzu Aygün'ün kızına mesaj atıp 500 Euro istediği ortaya çıktı         
16:07
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 21:39:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ'den AB'ye aşı ihracatı eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei