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DSÖ açıkladı: Koronavirüs 2022'de acil olmaktan çıkabilir - Son Dakika

DSÖ açıkladı: Koronavirüs 2022'de acil olmaktan çıkabilir

24.01.2022 23:29

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınıyla ilgili umut veren ifadeler kullandı. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, koronavirüsün bu sene içerisinde "acil durum" statüsünden çıkarılabileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, koronavirüs salgınının bu yıl içinde "acil durum" evresinden çıkmasını umduğunu açıkladı. KoronavirüsünAvrupa'da ilk kez görülmesinin 2. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapan Kluge, DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'nde salgının son durumunu değerlendirdi.

"OMİCRON, DELTANIN YERİNİ ALDI"

Kluge, 24 Ocak 2020'de Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle virüsün bölgeye girdiğini hatırlatarak, "Nesilde bir görülen bu kriz başladığından bu yana neredeyse hiç ders alınmadı." ifadesini kullandı. Koronavirüsün Omicron varyantının Avrupa Bölgesi'nde Delta'nın yerini iyice aldığını vurgulayan Kluge, "Omicron, Avrupa Bölgesi'ndeki Kovid-19 vakalarının yüzde 31,8'ini oluşturuyor. Bu oran geçen hafta yüzde 15, ondan önceki hafta da yüzde 6,3 idi." bilgisini paylaştı.

ÇOCUKLARA ÖZEL PARANTEZ AÇTI

Kluge, bölgede şimdiye kadar 1,7 milyon kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, salgında "çocukların eğitimi ve ruh sağlığının da kötü etkilendiğinin" altını çizdi. Salgının henüz bitmediğine işaret eden Kluge, "Acil durum evresini 2022'de sonlandırabileceğimizi umuyorum fakat bu konuda rahatlamak için çok erken." ifadesini kullandı.

1,4 MİLYAR DOZ AŞI UYGULANDI

Kluge, aşılamada şimdiye kadar gelinen noktanın umut verici olduğunu kaydederek, "Avrupa Bölgesi'nde şimdiye kadar 1,4 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Sınır ötesi iş birliği sayesinde onaylanan 10 farklı aşının uygulanması tıp biliminde büyük bir ilerlemedir." açıklamasında bulundu. DSÖ Acil Durum Komitesi, 19 Ocak'ta koronavirüs salgınının "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" şeklinde nitelendirilmesine devam edilmesi yönünde karar almıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Hans Kluge, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DSÖ açıkladı: Koronavirüs 2022'de acil olmaktan çıkabilir - Son Dakika
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