DSÖ açıkladı, uzmanlar uyardı: "Obezite ile topyekun mücadele şart" - Son Dakika
Üye Girişi

DSÖ açıkladı, uzmanlar uyardı: "Obezite ile topyekun mücadele şart"

06.05.2022 11:47
DSÖ açıkladı, uzmanlar uyardı: "Obezite ile topyekun mücadele şart"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporuna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında obezite ve aşırı kilo sorunun en yaygın olduğu ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporuna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında obezite ve aşırı kilo sorunun en yaygın olduğu ülke oldu. İEÜ Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Sedef Tamcı, "Obezite; hipertansiyon, şeker hastalığı, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, bazı kanser türleri gibi birçok hastalıkta risk faktörü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle hem toplumsal hem de bireysel olarak obezite ile mücadele etmeliyiz" dedi.

Obezitenin sadece Avrupa bölgesinde 1,2 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğunu söyleyen İEÜ Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Sedef Tamcı, "Bu durum toplam ölümlerin yüzde 13'ünden fazlasını temsil ediyor. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporuna göre Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u ve yaklaşık her üç çocuktan biri aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. Türkiye ise Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke. Buna göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i aşırı kilolu. Kadınlarda bu oran yüzde 69,3 erkeklerde ise yüzde 64 olarak kaydedildi. Rapora göre, Türkiye'de obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1 olarak belirtildi" diye konuştu.

Obezite ile mücadele etmek için gebelik öncesinde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Tamcı, "Bir kişinin ağırlık yörüngesi, yaşamın erken dönemlerinde başlar ve çocukluk ve yetişkinlik boyunca ve daha ileri yaşlara doğru gelişir. Doğum şekli, doğum ağırlığı, emzirme dönemi, ek gıdaya geçiş süreci, çocukluk çağı ve yetişkinlik dönemindeki beslenme alışkanlığı, lif alımı, vitamin-mineral yetersizlikleri, egzersiz düzeyi, hormonal ve metabolik etmenler gibi birçok etmen obezite riskini etkiliyor. Obeziteyi önleme stratejisi olarak bireylere kişiye özgü sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmalı ve bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri artırılmalı" dedi.

Obezite ile ulusal düzeyde mücadele edilmesi gerektiğini belirten Tamcı, "Tüm nüfus gruplarını ve obezitenin daha geniş belirleyicilerini hedef alan daha geniş yaklaşımların uygulamaya konulması, toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Uzun vadeli stratejiler, obezojenik ortamların iyileştirilmesi için harekete geçirilmeli" uyarısında bulundu.

(İHA)

DSÖ açıkladı, uzmanlar uyardı: Obezite ile topyekun mücadele şart
DSÖ açıkladı, uzmanlar uyardı: Obezite ile topyekun mücadele şart

YORUMLAR
500
LNG ithalatı küresel ekonomik toparlanmayla yükseldi LNG ithalatı küresel ekonomik toparlanmayla yükseldi WHO'dan Covid-19 ölümleri hesaplaması: Türkiye'de açıklananın 2,7 katı kişi hayatını kaybetti WHO'dan Covid-19 ölümleri hesaplaması: Türkiye'de açıklananın 2,7 katı kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Obezite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ açıkladı, uzmanlar uyardı: 'Obezite ile topyekun mücadele şart' - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:03:00. #1.11#
SON DAKİKA: DSÖ açıkladı, uzmanlar uyardı: "Obezite ile topyekun mücadele şart" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement