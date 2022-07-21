DSÖ Acil Durum Komitesi, maymun çiçeğini ele almak üzere ikinci kez toplandı - Son Dakika
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DSÖ Acil Durum Komitesi, maymun çiçeğini ele almak üzere ikinci kez toplandı

21.07.2022 16:57
DSÖ Acil Durum Komitesi, maymun çiçeğini ele almak üzere ikinci kez toplandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsünün risk durumunu değerlendirmek için Acil Durum Komitesini ikinci kez topladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsünün risk durumunu değerlendirmek için Acil Durum Komitesini ikinci kez topladı.

İlk toplantısını 23 Haziran'da yapan Komitenin ikinci toplantısını, DSÖ'nün eski Bağışıklık ve Aşılar Departmanı Direktörü Dr. Jean-Marie Okwo-Bele yönetti.

Toplantının ardından konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar dünya genelinde 71 ülkede 14 binin üzerinde maymun çiçeği vakası görüldüğünü hatırlatarak, "Artan vakalar ve virüsün görüldüğü ülke sayısındaki artıştan ötürü endişeliyim." açıklamasında bulundu.

Ghebreyesus, bazı ülkelerde vaka atış oranının düştüğünün gözlemlendiğini aktararak, 6 ülkede ilk defa virüsün görülmesinin, virüsün yayılımını sürdürdüğüne işaret olduğunu kaydetti.

Afrika ülkelerinden gelen bilgiler yeterli değil

Maymun çiçeği salgınına karşı tedbirlerin etkililiğinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Batı ve Orta Afrika ülkelerinin DSÖ ile paylaştığı bilgiler, bu konunun anlaşılmasında maalesef yeterli değil." dedi.

Ghebreyesus, "Epidemiyolojik durumunun tanımlanamaması, geçmişten bugüne önemsenmeyen bu hastalığın gerekli tedbirler alınarak kontrol edilmesi önünde ciddi zorluk oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Birçok etken göz önünde bulundurulmalı

Maymun çiçeğinin küresel risk durumuna ilişkin Ghebreyesus, "Salgının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edilmesi ihtimali, birçok etkeni göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. Nihai hedef, halk sağlığının korunmasıdır." şeklinde konuştu.

Maymun çiçeğinin Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edilip edilmemesine yönelik DSÖ Acil Durum Komitesi kararının gün içinde açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ Acil Durum Komitesi, maymun çiçeğini ele almak üzere ikinci kez toplandı - Son Dakika

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