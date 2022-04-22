DSÖ: Afrika'da 1 milyon çocuk sıtmaya karşı aşılandı - Son Dakika
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DSÖ: Afrika'da 1 milyon çocuk sıtmaya karşı aşılandı

22.04.2022 16:33
DSÖ: Afrika'da 1 milyon çocuk sıtmaya karşı aşılandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülen çalışmalarla Afrika kıtasında 1 milyon çocuğun sıtmaya karşı aşılandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülen çalışmalarla Afrika kıtasında 1 milyon çocuğun sıtmaya karşı aşılandığı bildirildi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Afrika kıtasında sıtmayla mücadeleye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kenya, Malavi ve Gana'da bugüne kadar 1 milyondan fazla çocuğun sıtmaya karşı aşılandığı ifade edildi.

Öte yandan, bazı Afrika ülkelerinde sıtma aşısının ilk kez 2 yaş ve altı çocuklara uygulanacağı belirtildi.

Her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlandı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Malavi, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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