DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla - Son Dakika
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DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla

07.04.2022 23:34
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasındaki nüfusun yüzde 65'inden fazlasının Kovid-19'a yakalandığının tahmin edildiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasındaki nüfusun yüzde 65'inden fazlasının Kovid-19'a yakalandığının tahmin edildiğini belirtti.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerinde tespit edilemeyen Kovid-19 vakalarına dikkat çekti.

Kıtadaki Kovid-19 vaka sayısının tespit edilenden 100 kat daha fazla olduğunu söyleyen Moeti, kıta nüfusunun yüzde 65'inden fazlasının enfekte olduğunu kaydetti.

Moeti, "Afrika nüfusunda genç ve belirti göstermeyen kişilerin olması normal." dedi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.

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Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla - Son Dakika
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