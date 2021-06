DSÖ: "Afrika'da vaka ve ölümler geçtiğimiz hafta yüzde 40 arttı" - Son Dakika

- DSÖ: " Afrika'da vaka ve ölümler geçtiğimiz hafta yüzde 40 arttı"

CENEVRE - Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika'da Covid-19 vaka ve ölümlerinin geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 40 arttığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta dünya genelinde 2,5 milyondan fazla Covid-19 vakası ve yaklaşık 64 bin can kaybı bildirildiğini açıkladı. Küresel olarak, Covid-19 vakaların art arda 8 hafta boyunca düştüğünü ve ölümler art arda 7'inci haftada azaldığını kaydeden Ghebreyesus, Afrika'da, Covid-19 vaka ve can kayıplarının geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 40 arttığını ve bazı ülkelerde can kayıplarının 3 veya 4 katına çıktığını açıkladı.

Ghebreyesus, "Bir avuç ülke yüksek aşılama oranlarına sahipken ve şu anda daha düşük sayıda hastaneye yatış ve ölüm görüyorken, Afrika, Amerika ve Asya'daki diğer ülkeler şimdi inanılmaz Covid-19 salgınlarıyla karşı karşıya" dedi.

Artışların çeşitli nedenleri olduğunu söyleyen Ghebreyesus, bunların Covid-19 mutasyonlarının yayılmasının, sosyal karışımın, sosyal mesafelerin etkisiz kullanımı ve aşı eşitsizliği olduğunu belirtti.

Güney Afrika'da teknoloji transfer merkezi kurulacak

Ghebreyesus, DSÖ'nün Güney Afrika'da bir teknoloji transfer merkezi kurmak için şirketler ve kurumlardan oluşan bir ticaret birliği ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Ghebreyesus, teknoloji transfer merkezi, düşük ve orta gelirli ülkelerden üreticilerin belirli aşıların nasıl üretileceği konusunda eğitim alabilecekleri eğitim tesisleri ve bunu yapmak için ilgili lisanslardan oluşacağını aktardı.

Ticaret birliği hakkında detaylı bilgi veren Ghebreyesus, "Birlik hem mRNA aşılarını kendisi üretecek hem de bir üretici Biovac'a eğitim vererek, merkez görevi görecek olan Afrigen Biologics & Vaccines şirketini içeriyor. Zamanla Afrigen, Afrika ve ötesindeki diğer üreticilere eğitim sağlayabilir" dedi.