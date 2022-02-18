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DSÖ: Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü - Son Dakika

DSÖ: Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü

18.02.2022 10:57
DSÖ: Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Malavi'de bir çocuğun çocuk felci virüsüne (poliomyelit) yakalandığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Malavi'de bir çocuğun çocuk felci virüsüne (poliomyelit) yakalandığını duyurdu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Lilongwe'de bir çocuğun virüsü kaptığı ve bunun, 2016'da Nijerya'da görülen vakadan sonra ilk olduğu ifade edildi.

Salgın ilan edilen Malavi'de, laboratuvar testleri sonucu çocuk felci virüsünün Pakistan'da görülen virüsle bağlantılı olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, çocuk felci virüsü var olmayı sürdürdükçe tüm ülkelerin bulaşma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Pakistan ve Afganistan'da ara ara görülen virüsün 2020'de Afrika'dan tamamen yok olduğu ilan edilmişti. 2021'de dünyada sadece 5 vakaya rastlanmıştı.

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsünün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, Çocuk felci, Afrika, Malavi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ: Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü - Son Dakika


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