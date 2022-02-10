Üye Girişi
DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir - Son Dakika

DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir

10.02.2022 16:52
DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayılarının rapor edilenden 7 kat fazla olabileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayılarının rapor edilenden 7 kat fazla olabileceğini belirtti.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerindeki gözlem sisteminin ve test kapasitesinin yetersiz olduğuna dikkati çekti.

Moeti, yaklaşık 11 milyon vakanın bildirildiği kıtada bu rakamın gerçekte 7 kat fazla ve 240 bin ölüm vakasının ise gerçekte 2-3 kat fazla olabileceğini söyledi.

Moeti, 14 Şubat'ın kıtada salgının ikinci yılı olduğunu, mevcut trendin sürmesi halinde "tünelin ucundaki ışığın" görülebileceğini ifade etti.

Kovid-19'un önlenmesinde aşının önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Moeti, bazı ülkeler 3. doz aşıları yapıyor olsa da Afrikalıların yüzde 85'inin halen tek doz aşı dahi olmadığını belirtti.

Daha önce Science dergisinde yayımlanan bir makalede, kıtadaki 33 ülkede yürütülen ve genom izleme yöntemiyle yapılan çalışmada, 8 bin 476 genomun izi sürülerek salgının kıtada bilinenden daha fazla tahribata yol açtığı anlaşılmıştı.

YORUMLAR
500

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
16:00 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Adil, gerçekleri anlatacak mı?
15:58 Oyuncu Uğur Aslan konser verdi, ünlüler halay kuyruğu oluşturdu
15:52 BioNTech aşısı olanlar dikkat! 4. doz aşı randevuları açıldı
15:52 Balıkesir sahilinde şüpheli ölüm: Yaşlı adam otomobilinin yanında ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 16:58:56. #1.13#
SON DAKİKA: DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement