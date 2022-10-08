Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası - Son Dakika
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Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası

08.10.2022 05:44
Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'nın, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta olduğunu açıkladı. Dünya genelinde her 100 bin kişide ortalama 9 kişinin intihar ettiği belirtilirken, bu oran Afrika'da 11 olarak dikkat çekiyor.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, dünya genelindeki intihar oranlarına yer verildi. Açıklamaya göre, Afrika, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta oldu.

AFRİKA'DA 100 BİN KİŞİDEN 11'İ İNTİHAR EDİYOR

Dünya genelinde her 100 bin kişide ortalama 9 kişinin intihar ettiği bilgisi paylaşılırken, bu oranın Afrika'da 11 kişiye yükseldiğine ve dünya ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Afrika'da her 500 bin kişiye bir psikiyatrist düştüğü ve bunun da DSÖ'nün tavsiyesinden 100 kat daha az olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası - Son Dakika
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