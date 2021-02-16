DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi - Son Dakika

DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

16.02.2021 11:19
DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, "Artık aşıların hızlı dağıtımı için gereken tüm parçalara sahibiz ama yine de üretimi büyütmemiz gerekiyor." dedi.

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini kaydeden Ghebreyesus, aşıların Güney Kore'deki AstraZeneca-SKBio ve Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretildiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, bugüne kadar aşılara erişimi olmayan ülkelerin nihayet sağlık çalışanlarını ve risk altındaki nüfusu aşılamaya başlayabileceğini ifade etti.

AstraZeneca aşısı, aralarında İngiltere, Hindistan, Arjantin ve Meksika'nın da bulunduğu 50'den fazla ülkede onaylanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, India, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Parti grubunda konuşan Bahçeli'nin HDP'ye yönelik sözleri salonu ayağa kaldırdı Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı Soğuk havaya aldırış etmeyen Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor Fatsa Belediyespor'u taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Şoför yaralandı Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak
Altının gram fiyatı 406 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 406 liradan işlem görüyor         
11:09
Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı         
11:01
Fenerbahçe'ye ya da Avrupa'ya gitmesi beklenen Dorukhan Toköz Galatasaray'la anlaştı Fenerbahçe'ye ya da Avrupa'ya gitmesi beklenen Dorukhan Toköz Galatasaray'la anlaştı         
10:37
Son Dakika! Bakan Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, önce Kılıçdaroğlu'nu sonra Akşener'i Gara operasyonuyla ilgili ziyaret edecek Son Dakika! Bakan Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, önce Kılıçdaroğlu'nu sonra Akşener'i Gara operasyonuyla ilgili ziyaret edecek         
10:26
Boyamak için girdikleri su deposunda bayılan çift 15 saat sonra kurtarıldı Boyamak için girdikleri su deposunda bayılan çift 15 saat sonra kurtarıldı         
09:55
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
1 kuruş para üstünü vermeyen firma, 5 bin lira tazminat ödemek zorunda kalabilir 1 kuruş para üstünü vermeyen firma, 5 bin lira tazminat ödemek zorunda kalabilir         
08:30
Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı         
08:26
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Aylık 174 bin TL kazanıyor! 25 yaşındaki evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu Aylık 174 bin TL kazanıyor! 25 yaşındaki evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu         
23:56
Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı         
23:52
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti         
21:58
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 11:27:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei