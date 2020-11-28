DSÖ, AstraZeneca'dan koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı istiyor
28.11.2020 07:53
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunu düzeltttiklerini açıklayan AstraZeneca'dan aşı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunu düzeltttiklerini açıklayan AstraZeneca'dan aşı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirtti.
DSÖ yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini paylaştı. AstraZeneca tarafından yüzde 90'a kadar etkili olduğu belirtilen aşının çalışmaları sırasında hata yapıldığı ancak bunun düzeltildiği açıklanmıştı.DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, "AstraZeneca tam bir deneme yapmak istediklerini söyledi" dedi.
Son Dakika Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü