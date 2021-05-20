DSÖ Avrupa: "Aşılar, Covid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili" - Son Dakika

DSÖ Avrupa: "Aşılar, Covid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili"

20.05.2021 13:52
DSÖ Avrupa:

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, onaylanan tüm Covid-19 aşılarının bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, onaylanan tüm Covid-19 aşılarının bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, onaylanan tüm Covid-19 aşıların Hindistan mutasyonu dahil olmak üzere bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu söyleyerek, "Mevcut ve onaylanmış aşılar şimdiye kadar ortaya çıkan tüm Covid-19 mutasyonlarına yanıt verdiğini vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası seyahatin yeniden başlatmasının henüz güvenli olmadığını kaydeden Kluge, "Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni bir belirsizlik karşısında, uluslararası seyahatler konusunda dikkatli olmaya devam etmemiz veya bunlardan kaçınmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

VAKALAR YÜZDE 60 AZALDI

Avrupa'daki Covid-19 vakaları ve ölümlerin azaldığını kaydeden Kluge, "Avrupa'da haftalık vakalar, Nisan ortasında 1.7 milyonluk bir platodan geçen hafta 685 bin yeni vakaya düştü. Bu, bir ayda yüzde 60'lık bir azalmadır" ifadelerini kullandı. Avrupa halkının yüzde 23'ünün tek doz aşı yaptırırken, yüzde 11'inin tam aşılandığını belirten Kluge, "Bölgede uygun olanların aşı dozlarını almadan önce hala kat etmemiz gereken biraz mesafe var" dedi.

Avrupa'da 80 yaşından büyükler arasında aşı alımının yüzde 75 olduğunu bildiren Kluge, "Uzun süreli bakım merkezlerindekiler de dahil olmak üzere, yaşlı yetişkinleri aşılama için önceliklendirmek meyve veriyor. Bölgede 80 yaşın üzerindekiler arasında haftalık oran, Aralık 2020'nin ortalarında 10 bin'de 27.4 iken Mayıs 2021'in ilk haftasında 6.2'ye düştü" açıklamasında bulundu.

DSÖ şimdiye kadar Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Janssen ve Sinopharm aşılarına onay verdi.

(Melike Yazır/İHA)

DSÖ Avrupa: Aşılar, Covid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ Avrupa: 'Aşılar, Covid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili' - Son Dakika


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