DSÖ AVRUPA BÖLGE DİREKTÖRÜ KLUGE: GÖÇMENLER TOPLUMA YÜK DEĞİLDİR - Son Dakika
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DSÖ AVRUPA BÖLGE DİREKTÖRÜ KLUGE: GÖÇMENLER TOPLUMA YÜK DEĞİLDİR

17.03.2022 11:47
DSÖ AVRUPA BÖLGE DİREKTÖRÜ KLUGE: GÖÇMENLER TOPLUMA YÜK DEĞİLDİR

AVRUPA Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın ardından konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Göçmenler bütün ülkelerin toplumlarına esasen bir yük değil tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkılar sunan bireylerdir.

AVRUPA Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın ardından konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Göçmenler bütün ülkelerin toplumlarına esasen bir yük değil tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkılar sunan bireylerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin göçmen sağlığı olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile bugün İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın ardından DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge açıklamalarda bulundu. İstanbul'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kluge, "Toplantının ana amacı önümüzdeki dönemde göçmen sağlığı konusunda uluslararası alanda yeni bir vizyon inşa etmektir. Toplantının bir diğer ana mesajı göç konusunun toplumlar üzerindeki yükünden, toplumlar için bir fırsata çevrilmesi yönünde bir vizyon değişikliğine gitmektir" ifadelerini kullandı.

Kluge, "Göçmenler bütün ülkelerin toplumlarına esasen bir yük değil tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkılar sunan bireylerdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin göçmen sağlığı olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu toplantı için İstanbul'u tercih etmemizin sebebi Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapması ve sadece Suriyeli mültecilere değil ev sahipliği yaptığı bütün mültecilere ayrım gözetmeksizin bütün sağlık hizmetlerini eşit bir şekilde sunmasıdır" diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİMİZİN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Kluge, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya özellikle son 2 yıldır içerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya çapında 160 ülkeye sağlık ekipmanları tedarik etmesinden dolayı, göçmen sağlığı konusunda da göstermiş olduğu liderlikten ve bu toplantı başta olmak üzere bundan sonraki yeni vizyon oluşturma sürecinde de göstereceği pratik çözümler sebebi ile bir kez daha teşekkür ediyorum. 2021 yılının dünya çapında Dünya Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilme teklifi Sayın Fahrettin Koca'dan gelmişti. Bu nedenle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de iş birliğimizin artarak devam edeceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Karaköse
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Dünya Sağlık Örgütü, cumhurbaşkanı, Hans Kluge, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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