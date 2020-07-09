DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: "Türkiye, Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır. - Son Dakika

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: " Türkiye , Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır. Vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 azalmıştır"

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Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek