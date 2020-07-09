DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye'nin yaşlı nüfusun korunmasında aldığı önlemler sayesinde... - Son Dakika

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye 'nin yaşlı nüfusun korunmasında aldığı önlemler sayesinde çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

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