DSÖ: Avrupa'da HIV taşıyan kadınların yarısından fazlası geç teşhis mağduru

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Avrupa'da AIDS hastalığına yol açan HIV taşıyan kadınların yarısından fazlasının geç teşhis mağduru olduğunu ortaya koydu.



DSÖ ve Avrupa Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından birlikte hazırlanan araştırma, virüsü taşıdığı belirlenen ve özellikle 40'lı yaşlarda olan kadınların geç teşhis yüzünden bağışıklık sistemlerindeki çöküşün de başladığını gösterdi.