Son Dakika Haberleri: DSÖ: Avrupa'da HIV taşıyan kadınların yarısından fazlası geç teşhis mağduru
Son Dakika Dünya DSÖ: Avrupa'da HIV taşıyan kadınların yarısından fazlası geç teşhis mağduru - Son Dakika Dünya

DSÖ: Avrupa'da HIV taşıyan kadınların yarısından fazlası geç teşhis mağduru

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Avrupa’da AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıyan kadınların yarısından fazlasının geç teşhis mağduru olduğunu ortaya koydu.

DSÖ: Avrupa'da HIV taşıyan kadınların yarısından fazlası geç teşhis mağduru, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Avrupa'da AIDS hastalığına yol açan HIV taşıyan kadınların yarısından fazlasının geç teşhis mağduru olduğunu ortaya koydu.


DSÖ ve Avrupa Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından birlikte hazırlanan araştırma, virüsü taşıdığı belirlenen ve özellikle 40'lı yaşlarda olan kadınların geç teşhis yüzünden bağışıklık sistemlerindeki çöküşün de başladığını gösterdi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:26 
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