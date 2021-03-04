DSÖ: "Avrupa'da korona vaka sayıları artıyor" - Son Dakika

DSÖ: "Avrupa'da korona vaka sayıları artıyor"
04.03.2021 15:47
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da 6 haftalık düşüşün ardından korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da 6 haftalık düşüşün ardından korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı.
DSÖ Avrupa Bölge Müdürü Hans Kluge bir basın toplantısında, "Geçtiğimiz hafta, Avrupa'daki korona virüs vaka sayılarında yüzde 9 oranında artı. Bu, yeni vakalardaki umut verici 6 haftalık düşüşü sona erdiriyor ve bölgemizin yarısından fazlasında yeni enfeksiyonlarda artış anlamına geliyor" dedi. Orta ve doğu Avrupa'da bir canlanma olduğunu ifade eden Kluge, "Oranların zaten yüksek olduğu bazı Batı Avrupa ülkelerinde de vakalar artıyor" ifadesini kullandı.
-İHA-
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