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DSÖ, Avrupa'da Kovid-19'un yayılmasının kanser tedavilerini aksattığını açıkladı - Son Dakika

DSÖ, Avrupa'da Kovid-19'un yayılmasının kanser tedavilerini aksattığını açıkladı

03.02.2022 16:43
DSÖ, Avrupa'da Kovid-19'un yayılmasının kanser tedavilerini aksattığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Kovid-19 vakalarının hızla yayılmasının Avrupa Bölgesi'nde kanser tedavi hizmetlerini yarı yarıya aksattığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Kovid-19 vakalarının hızla yayılmasının Avrupa Bölgesi'nde kanser tedavi hizmetlerini yarı yarıya aksattığını bildirdi.

Basına konuşan Bölge Direktörü Kluge, DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'nde Kovid-19'a dair son durumu değerlendirdi.

Kluge, son bir haftada DSÖ Avrupa Bölgesi'nde yaklaşık 12 milyon yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü belirterek, Kovid-19'un yarattığı "feci sonuçların" diğer hastalıkların tedavi sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı.

"Pandeminin son 2 yıldır sağlık sistemine olumsuz etkileri özellikle kanser hastalarını zor durumda bıraktı." diyen Kluge, bölge ülkelerinde kanser tedavi hizmetlerinin Kovid-19 nedeniyle "yaklaşık yüzde 50 oranında aksadığını" kaydetti.

Kluge öte yandan Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmaların bölgede arttığı ve bu artışın "özellikle aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde görüldüğü" bilgisini paylaştı.

Salgının bu yıl içinde son aşamaya girebileceğine dair fikrini yineleyen Kluge, "Bu, salgının tamamen biteceği anlamına gelmiyor fakat Avrupa Bölgesi'nde virüsün yayılımını kontrol altına alabilmek için önemli bir fırsat var." şeklinde konuştu.

Hans Kluge 24 Ocak'ta, Kovid-19 salgınının 2022'de "acil durum" evresinden çıkmasını umduğunu açıklamıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Hans Kluge, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ, Avrupa'da Kovid-19'un yayılmasının kanser tedavilerini aksattığını açıkladı - Son Dakika


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