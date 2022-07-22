DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Avrupa'daki hava sıcaklığıyla ilgili "korkutucu ve kıyametle alakalı" dedi - Son Dakika
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DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Avrupa'daki hava sıcaklığıyla ilgili "korkutucu ve kıyametle alakalı" dedi

22.07.2022 15:56

Avrupa'daki sıcaklar sebebiyle 1700 kişinin yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge konuyla ilgili Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının "eşi benzeri görülmemiş, korkutucu ve kıyametle alakalı" olduğunu belirten Kluge, "Hükümetler boş retorikleri bırakarak Paris Anlaşmasındaki iklim değişikliğiyle mücadele programını uygulamak üzere siyasi irade göstermelidir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle gerçekleşen ölümleri değerlendirdi.

"İKLİM KRİZİ İNSANLIĞIN VARLIĞINI TEHDİT ETMEKTEDİR"

İklim değişikliğinin sonucu olarak sıcak hava dalgasının olumsuz etkisine karşı Avrupa ülkelerinin ortak plan hazırlaması gerektiğinin altını çizen Kluge, "Mevcut kriz, halk sağlığını ve insanlığın varlığını tehdit etmektedir" ifadesini kullandı.

"HÜKÜMETLER BOŞ RETORİKLERİ BIRAKARAK SİYASİ İRADE GÖSTERMELİ"

Kluge, Avrupa genelinde çok sayıda can kaybına sebep olan sıcak hava dalgalarının "eşi benzeri görülmemiş, korkutucu ve kıyametle alakalı" olduğunu belirterek, "Hükümetler boş retorikleri bırakarak Paris Anlaşmasındaki iklim değişikliğiyle mücadele programını uygulamak üzere siyasi irade göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Avrupa'da 1700 kişinin ölümüne neden olan sıcak havalar kıyametle alakalı
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge.

"ALKOL, KAFEİN İLE ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN"

DSÖ'nün sıcak havalarda halk sağlığını korumak için yaptığı önerilere dikkati çeken Kluge "Vücudunuzu soğuk tutun ve su için. Bol ve ince kıyafetler kullanın. Soğuk duş alın. Alkol, kafein ile şekerli içeceklerden uzak durun" tavsiyesinde bulundu. Kluge, sıcak havalara maruz kalan herkesin gün içinde en az 2-3 saati ılıman ortamda geçirmesinin önemine de dikkati çekti.

2 HAFTADA TAM 1700 CAN KAYBI

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) son 2 haftada İspanya ve Portekiz'de, sıcak hava dalgalarına bağlı en az 1700 can kaybının meydana geldiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Hans Kluge, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Avrupa'daki hava sıcaklığıyla ilgili 'korkutucu ve kıyametle alakalı' dedi - Son Dakika

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