DSÖ: Az gelişmiş ülkelere COVAX aracılığıyla sağlanan Kovid-19 aşıları tükeniyor - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), az gelişmiş ülkelere Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında sağlanan aşıların tükenmek üzere olduğunu ve söz konusu ülkelerin aşılama kampanyasını bu şekilde sürdüremeyeceklerini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, DSÖ Başdanışmanı Dr. Bruce Aylward, aşıların dünya genelinde eşit dağılımını sağlamak amacıyla örgüt tarafından kurulan COVAX kapsamında az gelişmiş ülkelere sağlanan aşıların tükenmek üzere olduğunu belirtti.

Aylward, COVAX'ın 131 ülkeye 90 milyon doz aşı sağladığını ancak bu miktarın salgının etkisi altındaki ülkelerde insanları korumaya yetmeyeceğini vurguladı.

DSÖ Başdanışmanı Aylward, aşı stokları tükenen ülke sayısının görünenden çok daha yüksek olabileceğini de dile getirdi.

Uluslararası topluma "aşı" çağrısı

Son zamanlarda COVAX'a dahil edilen 80 ülkenin yarısından fazlasında ellerindeki aşıların tükendiğini aktaran yetkililer, uluslararası topluma "aşı" çağrısında bulundu.

Uganda, Zimbabve, Bangladeş ve Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago'da aşıların bittiği bildirildi.

Bununla birlikte az gelişmiş ülkelerde yaşanan aşı kıtlığı, gelişmiş ülkeleri aşı yardımı konusunda yeni adımlar atmaya itti.

ABD, ihtiyaç sahibi ülkelere aşı bağışında bulunmayı planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden, dün, ihtiyaç sahibi ülkelere 55 milyondan fazla aşı bağışında bulunmayı planladıklarını ve bağışlanacak aşıların 41 milyonunun COVAX aracılığıyla dağıtılacağını duyurmuştu.

G7 ülkeleri de 13 Haziran'da ihtiyaç sahibi ülkelere 870 milyon doz aşı bağışlayacaklarını duyurmuştu.

Son günlerde vaka sayısında hızlı bir artışın yaşandığı Güney Afrika'da, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, gelişmiş ülkelere "aşı stokçuluğu yapmayın" çağrısında bulunmuştu.

Ramaphosa, Afrika kıtasında bugüne kadar yalnızca 40 milyon doz aşı uygulandığını ve nüfusun yüzde 2'sinden daha azının aşılandığını ifade etmişti.

Uzmanlara göre, salgının sona erdiğini ilan etmek için dünya genelinde yeterli sayıda kişinin aşılanmasının aylar hatta yıllar alabileceğini belirtiyor.