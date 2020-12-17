DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye göre aşı, Kovid-19 salgınını hemen bitirmeyecek - Son Dakika

DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye göre aşı, Kovid-19 salgınını hemen bitirmeyecek

17.12.2020 15:15
DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye göre aşı, Kovid-19 salgınını hemen bitirmeyecek, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının kısa dönemde salgını sonlandırmayacağı, Batı Pasifik ülkelerinin aşıya erken erişimde sorun yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının kısa dönemde salgını sonlandırmayacağı, Batı Pasifik ülkelerinin aşıya erken erişimde sorun yaşayabileceği uyarısında bulundu.

South China Morning Post gazetesindeki habere göre, Batı Pasifik ülkelerinde kitlesel aşılamanın başlamasının 2021'in ortasını bulabileceğine dikkati çeken Takashi, "Aşı, salgını yakın gelecekte bitirebilecek bir gümüş kurşun değil." dedi.

Takeshi, ülkelerin aşılara ilk başta sınırlı sayıda erişebileceğini, bu yüzden risk grubundakilere öncelik verilmesi gerektiğinin vurgulayarak, "Eğer doğru ölçekte aşı üretebilecek yatırım yapılabilirse, 2021 sonuna doğru tüm ülkelerde öncelikli nüfus gruplarının aşılanmasına yetecek dozda aşıya sahip olabiliriz. Yüksek riskli gruplar dışında kalanlar içinse 12 ila 24 ay daha geçmesi gerekebilir. Bu durumda dahi belirsiz ve öngörülemeyen durumlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.

"Yüksek bulaşma riski olan yerlerden kaçınmalıyız"

Aşı konusundaki gelişmeleri uzun bir tünelin ucundaki ışığa benzeten Takashi, "Her ne kadar artık yorulmuş da olsak, yalnızca kendimizi değil etrafımızdakileri de koruyacak tedbirleri almaya devam etmeli, elimizi yıkamalı, maske takmalı, sosyal mesafeye uymalı ve yüksek bulaşma riski olan yerlerden kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ, 60 yaş üstündekileri ve Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarını "risk" grubu olarak değerlendirirken, aşı için bu guruplara öncelik verilmesini öneriyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Yatırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye göre aşı, Kovid-19 salgınını hemen bitirmeyecek - Son Dakika


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