DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var - Son Dakika
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DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var

27.04.2022 19:30
DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Belçika'da Kinder çikolata ürünlerinin fabrikasında salmonella bakterisi tespit edilmesinin ardından dünya genelinde çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Belçika'da Kinder çikolata ürünlerinin fabrikasında salmonella bakterisi tespit edilmesinin ardından dünya genelinde çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, salmonella vakalarına ilişkin güncel bilgiler ve DSÖ üyesi ülkelere tavsiyeler paylaşıldı.

Açıklamada, şimdiye kadar insan vücuduna bulaşan salmonella ile aynı genetik yapıya sahip bakterilerin Belçika'nın Arlon kentindeki Kinder fabrikasında, Aralık 2021 ve Ocak 2022'de yapılan teftişler sırasında hammadde içeren bazı tankerlerde tespit edildiği aktarıldı.

Fabrikada gerekli hijyen tedbirleri alınıp ürünlerdeki salmonella testinin negatif çıkması sonucu Arlon'daki fabrikada üretilen Kinder ürünlerinin Avrupa'ya ve dünyaya dağıtıldığı kaydedildi.

25 Nisan itibarıyla dünya genelinde, Kinder ürünleriyle bağlantısından şüphe edilen 151 salmonella vakası tespit edildiği, bu vakaların 65'inin İngiltere, 26'sının Belçika, 25'inin Fransa, 10'unun Almanya, 15'inin İrlanda, 4'ünün İsveç ve 2'sinin Hollanda'da görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Lüksemburg, Norveç, İspanya ve ABD'de ise birer vaka görüldüğü bildirildi.

Vakaların yüzde 89'u çocuk

Vakaların yüzde 89'unu 10 yaş altı çocukların oluşturduğu ve 21 vakada kusma, mide bulantısı ve kanlı ishal gibi ağır belirtilerin görüldüğü açıklandı.

Salmonella enfeksiyonu kaynaklı can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Türkiye'den Kinder ürünlerine salmonella analizi zorunluluğu

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 19 Nisan'da, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti.

Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderilmişti.

Bazı Avrupa ülkeleri de salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Salmonella, Belçika, Kinder, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var - Son Dakika


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