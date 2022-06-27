DSÖ, BM İklim Değişikliği Konferansı hedeflerinin sağlanması için özel platform kurdu - Son Dakika
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DSÖ, BM İklim Değişikliği Konferansı hedeflerinin sağlanması için özel platform kurdu

27.06.2022 19:24
DSÖ, BM İklim Değişikliği Konferansı hedeflerinin sağlanması için özel platform kurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. BM İklim Değişikliği Konferansında (COP26) alınan kararların uygulanması ve katılımcı ülkelerin vaatlerini yerine getirmesini sağlamak için özel bir platform oluşturdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. BM İklim Değişikliği Konferansında (COP26) alınan kararların uygulanması ve katılımcı ülkelerin vaatlerini yerine getirmesini sağlamak için özel bir platform oluşturdu.

İngiltere hükümetiyle birlikte kurulan İklim Değişikliği ve Sağlıkta Dönüştürücü Eylemler İttifakı (ATACH), dünyada karbon seviyesinin azaltılması ve sürdürülebilir küresel sağlık sisteminin oluşturulması gündemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin basına konuşan DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Departmanı Direktörü Maria Neira, ATACH'ın iklim değişikliği ve sağlık alanlarındaki ilerlemede ivme kazanılması için ülke bazlı kurulduğunu belirterek, birinci önceliklerinin, "ülkelerin COP26'daki vaatleri ile uygulamaları arasındaki aralığı kapatmak" olduğunu vurguladı.

Neira, ATACH'ın ayrıca COP26'da Sağlık Programını imzalayan devlet kuruluşlarını bir araya getirerek, her ülkenin vaatlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli teknik ve finansal desteği sağlama görevinin olacağını ifade etti.

Güçlü sağlık sistemlerinin, iklim değişikliğine adaptasyon planlarının uygulanabilmesi için kritik önem taşıdığını kaydeden Neira, yeşil alanların çoğaltılması ve karbon salınımının azaltılması konularında da sağlık sistemlerinin başat rol oynayacağını belirtti.

COP26'ya katılan 60 ülke, zirvedeki Sağlık Programı kapsamında ilan edilen "iklime dirençli ve düşük karbonlu sürdürülebilir sağlık sistemleri" girişimlerinden en az birini uygulamayı taahhüt etmişti.

40'dan fazla ülke ise enerji, ulaştırma, hidrojen ve çelik sektörlerini iklim uyumlu hale getirmeyi hedeflemiş ve bu ülkelere bağlı yerel yönetim ile devlet kurumları, yeni kömür yatırımlarını durdurma taahhüdünde bulunmuştu.

Fransa ve Almanya hükümetlerinin, Rusya- Ukrayna savaşının ardından çıkan küresel enerji krizini yatıştırmak için kömür santrallerini yeniden çalıştırabileceklerine dair planı, COP26'daki vaatlerden vazgeçildiği tartışmalarına sebep olmuştu.

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Bakan Kurum, BM Okyanus Konferansı için Lizbon'a gidecek Bakan Kurum, BM Okyanus Konferansı için Lizbon'a gidecek
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, İklim Değişikliği, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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