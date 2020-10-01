DSÖ, çalışanlarının Kongolu kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddialarını soruşturacak - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sahadaki yardım çalışanlarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddialarını araştıracağını duyurdu.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı yazılı açıklamada, Ebola virüsüyle mücadele kapsamında bu ülkede çalışan ve kendilerini DSÖ çalışanı olarak tanıtan kişilerin cinsel sömürü ve istimara karıştığına ilişkin iddiaların korkutucu ve acı verici olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un soruşturma kararını güçlü şekilde desteklediğini ifade eden Moeti, soruşturmanın adil, şeffaf ve tam kapsamlı olması için her türlü desteği vereceğini kaydetti.

KDC'de cinsel saldırı kurbanı herkesin yanında olduğunu aktaran Moeti, bölgedeki iş arkadaşlarıyla birlikte bundan sonra kimsenin zarar görmemesi için çalışacağı sözünü verdi.

The New Humanitarian ve Thomson Reuters Vakfının yaptığı araştırmada, ülkede 50'den fazla kadının DSÖ başta olmak üzere çok sayıda önde gelen yardım kuruluşunun çalışanları tarafından cinsel istismara uğradığı ileri sürülmüştü.