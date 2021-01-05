DSÖ: "Çin, Covid-19'un kökenini araştıracak ekip için gerekli giriş izinlerini tamamlamadı" - Son Dakika

DSÖ: "Çin, Covid-19'un kökenini araştıracak ekip için gerekli giriş izinlerini tamamlamadı"

05.01.2021 22:37
DSÖ:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Covid-19'un kökenini araştıracak uzmanlardan oluşan uluslararası ekibin ülkeye girişi için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Covid-19'un kökenini araştıracak uzmanlardan oluşan uluslararası ekibin ülkeye girişi için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğinde uzmanlardan oluşan uluslararası ekibin bu hafta Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine gitmesi planlanıyordu. Çin'in ekibin ülkeye girişi için gerekli olan izinleri henüz tamamlamadığı ortaya çıktı. Ekibin, bugün Wuhan'da çalışmalara başlaması planlanıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan DSÖ'nün genel merkezinde çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ghebreyesus, Çin'in korona virüsün kökenini incelemek için uluslararası uzmanlardan oluşan ekibin ülkeye girişi için gerekli olan izinleri tamamlamadığını ifade ederek, "Bugün, Çinli yetkililerin ekibin Çin'e gelmesi için gerekli izinleri henüz tamamlamadıklarını öğrendik" dedi.

Çok büyük hayal kırıklığına uğradığını belirten Genel Direktör Ghebreyesus, "Üst düzey Çinli yetkililerle temas halindeyim ve bir kez daha misyonun DSÖ için bir öncelik olduğunu açıkça ortaya koydum" ifadelerini kullandı.

DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan ise yaptığı açıklamada, "Bunun çok hızlı bir şekilde çözülebilecek lojistik ve bürokratik bir sorun olduğuna inanıyor ve umuyoruz. Bu sorunları önümüzdeki saatlerde çözebileceğimize iyi niyetle güveniyoruz" dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, her fırsatta Çin'i Covid-19 salgınını dünyaya geç bildirmekle ve bu salgını örtbas etmeye çalışmakla suçluyor.

(İHA)

DSÖ: Çin, Covid-19'un kökenini araştıracak ekip için gerekli giriş izinlerini tamamlamadı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ: 'Çin, Covid-19'un kökenini araştıracak ekip için gerekli giriş izinlerini tamamlamadı' - Son Dakika


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