DSÖ: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın - Son Dakika
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DSÖ: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, diğer devletlerin Çin ile "resmi sınır geçişlerini açık tutmaları için çok büyük bir sebep olduğunu" belirtti.

Lindmeier, sınırların kapatılması durumunda insanların düzensiz ve yasa dışı yollardan Çin'e girip çıkacağı, dolayısıyla sağlık kontrolü yapılamayacağı için virüsün daha fazla yayılacağı uyarısında bulundu.

DSÖ'nün dün koronavirüsü için "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiğini anımsatan Lindmeier, "DSÖ tarafından Çin'e seyahat ve ticaret kısıtlamalarının önerilmediği çok açık bir şekilde belirtildi ve tekrar edildi." diye konuştu.

Lindmeier, ülkelerin egemenlik hakları gereğince vatandaşlarını virüsten korumaya yönelik tedbirler alabileceğini de belirtti.

Sözcü Lindmeier, bazı ülkelerin seyahat kısıtlaması getirmesi durumunda bunun kısa süreli olmasını umduklarını sözlerine ekledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün akşam Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini bildirmişti.

Karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" diyen Ghebreyesus, karara rağmen Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için hiçbir gerekçe olmadığını savunmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Cenevre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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