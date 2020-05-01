DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama: Çin inceleme talebimizi reddediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama: Çin inceleme talebimizi reddediyor - Son Dakika Dünya

DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama: Çin inceleme talebimizi reddediyor

11 dakika önce

ABD'nin koronavirüs konusunda Çin ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) herhangi bir bilgiyi örtbas edip etmediğinin ortaya çıkarılması için istihbarat kurumlarına talimat vermesinin ardından DSÖ'nün Çin temsilcisi Dr. Gauden Galea kritik açıklama geldi.

DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama: Çin inceleme talebimizi reddediyor, System.String[]

ABD'nin koronavirüs konusunda Çin ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) herhangi bir bilgiyi örtbas edip etmediğinin ortaya çıkarılması için istihbarat kurumlarına talimat vermesinin ardından DSÖ'nün Çin temsilcisi Dr. Gauden Galea kritik açıklama geldi. İngiliz medyasına konuşan Galea, " 3-16 Ocak tarihlerinde Çin DSÖ'ye 41 vaka dışında yeni vaka bildirmedi. Şu anda Çin'in ulusal düzeyde bir inceleme yaptığını biliyoruz, ancak biz davet edilmedik" dedi.

ABD'nin koronavirüs konusunda Çin ve Çin odaklı çalışmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) herhangi bir bilgiyi örtbas edip etmediğinin ortaya çıkarılması için istihbarat kurumlarına talimat vermesi ve ardından DSÖ'nün Çin temsilcisi Dr. Gauden İngiliz medyasından SkyNews'e açıklamalarda bulundu.  Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Çin temsilcisi Dr. Gauden Galea, İngiliz medyasına verdiği röportajda Çin'in ulusal düzeyde koronavirüsün (Covid-19) kökenine ilişkin inceleme yaptığını, ancak DSÖ'nün bu incelemelere davet edilmediğini söyledi.

ÇİN İNCELEME TALEBİMİZİ REDDEDİYOR

DSÖ Çin temsilcisi Dr. Galea, "Şu anda Çin'in ulusal düzeyde bir inceleme yaptığını biliyoruz, ancak biz davet edilmedik" ifadelerini kullandı. DSÖ'nün sürekli olarak incelemelere katılma talebinin reddedildiğini ifade eden Dr. Galea, "DSÖ sağlık komisyonundan ve yetkililerden talepte bulunuyor. Virüsün kökenleri çok önemli. Hayvan-insan etkileşimi son derece önemli ve incelenmesi gerekir Tekrar ortaya çıkmasını önlemek için mümkün olduğunca çok şey bilmemiz gerekiyor" dedi. Dr. Galea, DSÖ'nün söz konusu incelemelere dahil edilmemesi için Çin tarafından gerekli bir neden sunulmadığını da ekledi.

VİRÜSÜN İLK ÇIKTIĞI ZAMAN ARALIĞINDA VAKA SAYILARI 41'DE KALDI

Dr. Gaela, 3-16 Ocak tarihlerinde Çin'in 41 vaka dışında yeni vaka bildirmediğini ve bunun mümkün olmadığını ifade ederek, "Bu zaman diliminde sadece 41 vaka mı vardı? Bence öyle değil. Spekülasyon yapamam ancak o dönemde vaka sayılarında artış olmalıydı. Söz konusu salgının doğası gereği vaka sayısının 41'de kalması pek olası değil. Daha fazla vaka var mıydı? Bu Çin'in cevaplaması gereken bir soru" dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN SORUŞTURMA SİNYALİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'i "salgın konusunda dezenformasyon yaymak ve salgının detaylarını örtbas etmekle" suçladı. Ayrıca Pompeo, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin de Çin'e biyomedikal laboratuvarlarını aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması çağrısı yaptı.

TRUMP'IN ÇİN'E VE DSÖ'YE "KORONAVİRÜS" SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, salgının ilk günlerinde "iyi iş çıkarıyorlar" diye övdüğü Çin ve DSÖ'ye, virüsün ABD'de ciddi bir şekilde yayılmasının ardından adeta savaş açmıştı. "Çin'in oyuncağı" olarak nitelediği DSÖ'yü asli görevini yerine getirmemekle suçlayan Trump, bu kuruluşa ABD'nin sağladığı fonları askıya almıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:46 Kaynak: DHA


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