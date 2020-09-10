DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi açıldı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi'nin açılışına ilişkin, "Türkiye hakikaten bu coğrafi ayrık ofisinin açılması için çok ciddi bir meşruiyet barındırıyor. Çünkü çok büyük çaplı bir felaket, acil durum karşısında nasıl müdahale edileceğini ve nasıl hazırlıklı olunacağını ispat etmiş durumda. O nedenle böyle bir coğrafi ayrık ofisinin açılması için Türkiye'den daha iyi bir yer bulunamazdı." dedi.

DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Kluge, Kopenhag'tan video konferans yöntemiyle katıldığı törende yaptığı konuşmada, bugünün çok önemli olduğunu belirterek, açılışı yapılan ofisin aynı zamanda DSÖ Coğrafi Ayrık ofislerinin bir yenisi anlamına geldiğini ve bu nedenle çok büyük bir gurur hissettiğini söyledi.

Ofisin coğrafi olarak ayrık bir ofis ve fiziksel olarak Kopenhag'tan çok uzak olabileceğini ama kendisi için kalben çok önemli olduğunu dile getiren Kluge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu merkezi biz, dünya daha evvel benzeri görülmemiş bir pandemi yaşarken açıyoruz. Yüz yılda ancak insanların başına gelebilecek bir sağlık acil durumundan bahsediyoruz ki, dünya çapında bir milyon can kaybına ve yaklaşık 30 milyon enfeksiyona yol açtı. Ancak bu zorluğun karşısında bu coğrafi ayrık ofisimizin açılışı aynı zamanda insani direncin, umudun ve birlikte umut etmenin ne kadar mühim olduğunu da ortaya koyuyor. Bunun yanında tabii ki küresel ve bölgesel dayanışmanın da ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Bu şekilde biz zaten bu virüsü yeniyor olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istediğini de dile getiren Kluge, "Sayın Erdoğan, öyle bir vizyon ortaya koydu ki, BM ofisinin kurulmasına vesile oldu. Ben de Sayın Bakana bunu iletmiştim zaten, bir dahaki sefer Türkiye'yi ziyaret ettiğimde kendisine bizzat teşekkür etmek istiyorum bu konuda." diye konuştu.

Kluge, Bakan Koca'ya, ofisin faaliyetlerine, işe alımlara başlama konusunda hızla ilerleyeceklerine ilişkin teminat vermek istediğini dile getirdi.

DSÖ'nün yeni Türkiye Temsilcisinin de bu ayın sonunda Ankara'da görevine başlayacağını aktaran Kluge, önceki temsilci Dr. Pavel Ursu'ya da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kluge, "Türkiye hakikaten bu coğrafi ayrık ofisinin açılması için çok ciddi bir meşruiyet barındırıyor. Çünkü çok büyük çaplı bir felaket, acil durum karşısında nasıl müdahale edileceğini ve nasıl hazırlıklı olunacağını ispat etmiş durumda. O nedenle böyle bir coğrafi ayrık ofisinin açılması için Türkiye'den daha iyi bir yer bulunamazdı. Ben Sayın Bakanıma da şunun teminatını vermek istiyorum, bu coğrafi ayrık ofisimiz çok ciddi başarılara imza atmak üzere faaliyetlerine başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkeler arasında iş birliği çok önemli"

DSÖ Avrupa İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık Ofisi Geçici Başkanı Irshad Ali Shaikh de açılışa katılanların hepsinin maskeleriyle ve fiziksel mesafelerini koruyarak bir araya geldiğini, bunun da acil durumlara hazırlıklı olmanın ne kadar mühim olduğunu ortaya koyan bir tablo olduğunu ve aynı zamanda ofisin misyonunun önemini gözler önüne serdiğini söyledi.

Shaikh, ilerlemenin tek yolununun yalnızca iş birliğine dayandığını aktararak, "Sektörler bazında, ülkeler içerisinde ve arasındaki iş birliği çok çok mühim. Özellikle küresel anlamda şunu da ifade etmemiz lazım, Türkiye Kovid pandemisi devam ederken, Türkiye içerisinde ihtiyaçlar devam ederken, 150 ülkeye insani destekte bulunmuştur. Bugün fiziksel olarak birbirimizden ayrı olabiliriz ama aslında kalben ve zihin olarak hiç olmadığı kadar birlikteyiz ve daha da yakınız birbirimize." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Irshad Ali Shaikh ile Sağlık Bakanlığı AB ve Dış ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Çınar'ın katılımıyla kurdele kesilerek ofisin açılışı gerçekleşti.