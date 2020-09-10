DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi İstanbul'da açıldı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisinin açılışı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen açılışa, Direktör Kluge Kopenhag'tan, Bakan Koca ise Van'dan katıldı.

DSÖ, İstanbul Ofisi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele başta olmak üzere sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere hem hazırlık hem de yanıt verebilme konusunda Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için bir rehber ve referans merkezi olacak. DSÖ'nün başlattığı Acil Durumlar Reformuna katkı sağlayacak İstanbul ofisinin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Video konferans yoluyla yapılan açılışta Koca ve Kluge aylık olağan görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 pandemisi ile ilgili küresel ve bölgesel gelişmeler, ülkemizde yürütülen çalışmalar ve sero-prevelans çalışmasının ön sonuçları, okulların açılması ile Covid-19 ve mevsimsel griple mücadele gibi birçok konu ele alındı.

"Bu ofis, korona virüs ile mücadelede başta olmak üzere bölge ülkeleri için bir rehber olacak"

Açılışa video konferans yöntemiyle Van'dan katılan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Bu ofis, korona virüs ile mücadele başta olmak üzere, sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere hem hazırlık hem de yanıt verebilme konusunda bölge ülkeleri için bir rehber olacak" dedi.

"Bu coğrafi ayrık ofisinin açılışı insani direncin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyuyor"

Avrupa İnsani ve Sağlık Acil Durumlara Hazırlık Ofisi Geçici Başkanı Dr. Irshad Ali Shaıkh, "Bu Coğrafi Ayrık Ofisinin açılışı insani direncin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyuyor. Küresel ve bölgesel dayanışmanın da ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL